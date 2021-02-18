Единый день информирования прошел в Бобруйске

18 декабря в рамках единого дня информирования члены информационной группы встретились с трудовым коллективом УЗ "Бобруйская городская поликлиника №2". С главной темой: "Ключевые аспекты VI Всебелорусского народного собрания" перед присутствующими выступила заместитель председателя Бобруйского горисполкома Виктория Омелюсик.

Поговорили также и о предупреждении пожаров и гибели людей от них, печном и котельном отоплении, безопасности на льду, профилактике пьянства и алкоголизма, предупреждении преступлений против жизни и здоровья граждан, в том числе, связанных с насилием в семье, а также об основных причинах аварийности и мерах по предупреждению дорожно-транспортных происшествий.