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Общество

Единый день информирования прошел в Бобруйске

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Единый день информирования прошел в Бобруйске

18 декабря в рамках единого дня информирования члены информационной группы встретились с трудовым коллективом УЗ "Бобруйская городская поликлиника №2". С главной темой: "Ключевые аспекты VI Всебелорусского народного собрания" перед присутствующими выступила заместитель председателя Бобруйского горисполкома Виктория Омелюсик.

Поговорили также и о предупреждении пожаров и гибели людей от них, печном и котельном отоплении, безопасности на льду, профилактике пьянства и алкоголизма, предупреждении преступлений против жизни и здоровья граждан, в том числе, связанных с насилием в семье, а также  об основных причинах аварийности и мерах по предупреждению дорожно-транспортных происшествий.

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