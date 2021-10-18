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Погода

До +13°С ожидается в Беларуси 18 октября

БЕЛТА 19 0

До +13°С ожидается в Беларуси 18 октября

До 13 градусов тепла ожидается в Беларуси 18 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

 

В понедельник будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется юго-западный, днем с переходом на северо-западный умеренный.

 

Температура воздуха ночью составит плюс 1-7 градусов. Днем будет от 7 до 13 градусов тепла.

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