Дискуссионная сессия «Семейные ценности в современном пространстве» прямо сейчас проходит в Бобруйске
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Дискуссионная сессия «Семейные ценности в современном пространстве» прямо сейчас проходит в Женском монастыре Святых Жен Мироносиц города Бобруйска в рамках 10-го Международного фестиваля поддержки семьи, материнства и детства «Счастье в детях».
Фото Виктора ЧАБАНА.
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