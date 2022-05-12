Дискуссионная сессия «Семейные ценности в современном пространстве» прямо сейчас проходит в Бобруйске

Дискуссионная сессия «Семейные ценности в современном пространстве» прямо сейчас проходит в Женском монастыре Святых Жен Мироносиц города Бобруйска в рамках 10-го Международного фестиваля поддержки семьи, материнства и детства «Счастье в детях».