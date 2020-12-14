Диетолог перечислила вредные свойства оливье

У оливье есть несколько вредных свойств, которые могут ухудшить самочувствие человека. Об этом в разговоре с NEWS.ru предупредила диетолог, гастроэнтеролог Марина Хорол.

Основной фактор, который может негативно повлиять на организм, – слишком большое количество ингредиентов в салате. Как уточнила врач, из-за этого идет нагрузка на поджелудочную железу. Неполезна и классическая майонезная или сметанная (а может, и состоящая из двух этих компонентов) заправка. Причина скрывается в ее повышенной жирности – это плохо влияет на печень, поджелудочную железу и желчный пузырь.

Также вред здоровью могут нанести микроорганизмы, которые быстро размножаются в салате. И под словом «быстро» врач подразумевает вот что: если салат простоит на праздничном столе всю ночь, вредные бактерии могут появиться в нем уже к утру. Кстати, холодильник избежать этого не очень-то и поможет – процесс попросту займет чуть больше времени. Испортившийся салат может стать причиной отравления или обострения панкреатита.

Как поступить, чтобы и традиционным новогодним салатом полакомиться, и сберечь здоровье при этом? Марина Хорол советует есть оливье в день его приготовления маленькими порциями, а в качестве заправки использовать йогурт.