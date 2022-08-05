"Деревни будущего" появятся во всех регионах Беларуси. Об этом в эфире программы "События" на телеканале "Беларусь 24" рассказала заместитель министра экономики Татьяна Бранцевич.

Татьяна Бранцевич анонсировала находящийся сейчас на рассмотрении у главы государства документ "Концепция регионального развития", где города-спутники - только элемент внедрения этого проекта на территории всей страны. При его разработке перед всеми заинтересованными лицами стояло две задачи: обеспечить комфортное проживание и создать новые рабочие места, производства. "На мой взгляд, эта концепция действительно помогает решить эти два вопроса. Что касается создания новых производств, мы уже определились, какие преференции работают, а какие нет, и сделали вывод, что нам нужны определенные и понятные механизмы работы с землей и имуществом. Нормативные документы по этому вопросу были недавно приняты и развиваются. Также в Администрации Президента сейчас находится на рассмотрении закон об инвестициях, который предполагает трехуровневую возможность заключения инвестиционных договоров с различными преференциями, - рассказала заместитель министра. - Что касается комфортного проживания, то тот принцип, который реализовывался на первом этапе городов-спутников, - часовая доступность до рабочего места либо жилья, положен в концепцию всей страны".

Замминистра привела в пример пилотный проект "Деревни будущего". "Уже определены населенные пункты, подготовлен комплекс мер, и приложением к этой концепции является улучшенные социальные стандарты проживания в этих населенных пунктах. Вся территория страны была поделена на шесть региональных групп, где одновременно будет внедряться этот проект, - столица, областные центры и прилегающие территории, населенные пункты 80+, аграрные и промышленные города, а также рекреационные регионы (Логойск, Мядель, Верхнедвинск), где предполагается создание туристических кластеров", - заключила она.