Депутаты обсудили состояние бобруйских предприятий, находящихся в санации и банкротстве

8 июня состоялось заседание постоянной комиссии по экономическому развитию, инвестиционной и инновационной деятельности, предпринимательству и торговле Бобруйского городского Совета депутатов.

Началось оно с приятного события: председатель горсовета Михаил Желудов вручил депутатам награды «за активную депутатскую деятельность, личный вклад в социально-экономическое развитие предприятия». Почетную грамоту – заместителю директора ООО «Алмаз-Люкс» Наталье Тимошенко и благодарственное письмо – заместителю директора по экономике ОАО «Бобруйский мясокомбинат» Татьяне Савченко.

Основная тема заседания – о состоянии предприятий, находящихся в процедуре банкротства. В настоящее время в Бобруйске три организации городской коммунальной собственности и с долей собственности города Бобруйска в уставном фонде находятся в стадии банкротства: УКПП «Бобруйский завод напитков», ОАО «Беларусьрезинотехника», ОАО «Строительный трест №13». На каждом из них сейчас работают антикризисные управляющие.

Начальник управления экономики Бобруйского горисполкома Ольга Мохначева подробно рассказала, в какой ситуации в данный момент находятся эти предприятия.

Ежеквартально на заседаниях комиссии горисполкома по предупреждению экономической несостоятельности заслушиваются отчеты управляющих и анализируется ход выполнения плана санации (ликвидации).

В соответствии с планом санации ОАО «Беларусьрезинотехника» реализуется комплекс мер по финансовому оздоровлению предприятия и восстановлению платежеспособности. Здесь трудятся около 670 работников. Продолжается работа по освоению новых видов продукции для потенциальных потребителей. Расширяется география поставок продукции на экспорт. Тем не менее ситуация на предприятии по-прежнему сложная.

На УКПП «Бобруйский завод напитков» до сентября реализуется комплекс мер, направленных на завершение ликвидационного производства: на аукционных торгах распродается имущество и объекты недвижимости. В отношении ОАО «Строительный трест №13» также ожидается ликвидация.

На заседании депутаты пообщались и с антикризисными управляющими. Обсудили причины кризисного состояния предприятий и ближайшие перспективы.