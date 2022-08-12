День строителя отмечают бобруйские профессионалы

Когда-то я работала в строительном колледже. Как и полагается, ежегодно мы занимались профориентационной работой: выступали перед ребятами в школах и гимназиях, рек­ламировали свое учебное заведение, рассказывали о специальностях, которые в нем можно получить, отвечали на вопросы своих потенциальных будущих учащихся. И обычно беседу я начинала с того, что строитель – одна из самых созидательных профессий в мире. Несмотря на негативные моменты (без которых, к слову, не обходится ни в одной работе) в виде необходимости трудиться при любых погодных условиях и серьезных физических нагрузок, сложно переоценить востребованность и необходимость строительных специальностей. Ведь если бы не старания и усилия тех, кто возводит здания, и тех, кто работает над созданием материалов, занимается установкой электрооборудования и сваркой, внутренней и внешней отделкой готовых объектов, нам с вами просто негде было бы жить, учиться, поправлять здоровье, приобретать необходимые для существования продукты и нужные товары, заниматься спортом и отдыхать. Поэтому в преддверии профессионального праздника хочется поблагодарить всех строителей-­созидателей за то, что делают нашу жизнь проще и комфортнее.

КПД навсегда

С 1986 года трудится на Бобруйском заводе крупнопанельного домостроения Михаил Борщевский. За эти годы он ни разу не пожалел, что профессиональная и рабочая судьба сложилась именно так, что на всю жизнь связал себя со строительной сферой, ведь это достойный, нужный, интересный и востребованный во все времена труд.

Родом Михаил Николаевич из деревни Минковичи, что в Минской области. Так получилось, что после окончания десятилетки поступать парень никуда не стал, а остался в колхозе работать трактористом. Через год юношу призвали на срочную военную службу. Подумал о получении профессии молодой человек, лишь когда сменил солдатскую форму на гражданскую. Он поступил в столичное училище, где приобрел специальность электрогазосварщика. В 1986-м после женитьбы переехал в наш город на Березине.

Первым и единственным местом работы стал для него завод крупнопанельного домостроения, где с самого начала Михаил Борщевский трудится вместе с супругой (она крановщик). В течение 17 лет работал сварщиком. Сейчас он формовщик железобетонных изделий и конструкций, занимается сборкой внутренних перегородок.

Как отмечает Михаил Николаевич, «прирос» всей душой к родному заводу. Возможно, сыграла роль и присущая характеру любовь к постоянству. Но с другой стороны. Зачем совершать шаги к радикальным переменам, когда в жизни профессиональной присутствуют самые важные для любого составляющие? Работа, на которую тянет, которой интересно и приятно заниматься, которая приносит удовлетворение и утверждает в нужности. Хорошие, знающие, умеющие, надежные, добросовестные, исполнительные и ответственные люди, трудиться бок о бок с которыми – одно удовольствие, а в обеденное время можно перекинуться парой-тройкой слов о том о сем, пошутить и отдохнуть душой. Грамотное, серьезно относящееся к порученному делу, строгое, но справедливое руководство, всегда с пониманием относящееся к подчиненным. Словом, формовщик Борщевский считает себя человеком счастливым и удачливым, ведь не у каждого, к сожалению, получается найти работу по душе, попасть в отличный коллектив, возглавляют который умные и опытные работники.

Конечно же отрадно, когда рядом любимый и любящий человек. Но нередко бывает, что работающие на одном производстве супруги «приносят» его и домой. Борщевские же стараются разделять профессиональные и семейные дела, не обсуждают дома «заводские» вопросы. А свободное время с огромным удовольствием посвящают земле – и вечером в будни, и в выходные отправляются на дачу. Смена деятельности придает новые силы, да и плоды «другого» труда радуют: работают хорошо – родная земля благодарит богатым урожаем, словно понимает и чувствует, сколько сил вложено, чтобы все росло и плодоносило.

14 августа все, кто причастен к созидательной строительной отрасли, отметят профессиональный праздник. Михаил Николаевич желает коллегам здоровья, счастья и удачи, чтобы к работе всегда лежала душа и шли на нее как на праздник.

Удача и труд

«По соседству» с Михаилом Борщевским – в том же формовочном цехе Бобруйского завода крупнопанельного домостроения – 34-й год трудится Александр Бакурин. Кстати сказать, и судьбы у коллег несколько похожи.

Александр Васильевич тоже из сельской местности, правда, родился в России в деревне с оригинальным названием Философская. После окончания школы год работал в колхозе трактористом. Затем была, как ­поется в песне из известного сериала «Солдаты», «юность в сапогах». Вернувшись со срочной военной службы, год крутил баранку. Потом встретил второю половинку, молодые люди связали себя узами Гименея и переехали в Бобруйск.

Около полугода Александр Бакурин трудился на ­тепличном комбинате, а в феврале 1989-го устроился на завод крупнопанельного домостроения формовщиком железобетонных изделий и конструкций. Изучал тонкости производства в процессе работы. Оказался способным учеником, да и интересно все было – как делается панель, из чего состоит, поэтому за полгода освоил все профессиональные премудрости.

Сейчас Александр Васильевич бригадир пролета перекрытий, в подчинении у него около 20 человек. «Все толковые, опытные, честные, ответственные, – говорит о «своих» руководитель. – Если надо что-то сделать, с любой задачей справятся, ведь относятся к работе с пониманием, обладают знаниями и умениями, да и смекалку, где нужно, могут проявить. Иногда и сами предлагают и советуют, как лучше сделать. Такой коллектив – большая удача. Можно сказать, находка. Работать с этими людьми легко. Всегда знаешь, что все будет выполнено точно и в срок. Ребята не подведут».

Хотя прошло уже больше трех десятков лет с первого появления на предприятии, Александр Бакурин по-прежнему с радостью идет каждый день в родной цех, трудится с тем же интересом, так же ответственно относится к выполнению служебных обязанностей, всей душой болеет за общее дело, радеет за то, чтобы производство процветало.

А после рабочего дня и в выходные с огромным удовольствием уделяет время и внимание 5-летнему внуку и внучкам 3 и 4 лет, которые всегда рады приходу дедули с бабулей. Своей фазендой семья не обзавелась, но Александр Васильевич часто бывает на дачах у родственников и знакомых, где с энтузиазмом помогает и с садово-огородными работами, и со строительно-­облагораживающими. Когда бывает на малой родине (увы, делать это не получается так часто, как хотелось бы), где родительский дом и живет старший брат, «тихо охотится» в местных лесах, «ловит дзен» с удочкой на лоне чудесной природы.

Кажется, обычная жизнь с заботами, как у всех. Но это счастливая жизнь, в которой есть и любимая работа, и любящая семья. Согласитесь, это самое важное, что нужно каждому.

Коллегам-строителям Александр Бакурин желает здоровья и удачи, мирного неба над головой, чтобы в семьях царили лад и любовь, чтобы всегда была работа, которая дает уверенность в завтрашнем дне и стабильный достаток.

Ольга Хотько,

Фото Александра Анташкевича