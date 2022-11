День памяти всех жертв применения химического оружия (Day of Remembrance for all Victims of Chemical Warfare) отмечается с 2006 года. Годом ранее прошла X конференция государств-участников Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении.

Делегаты приняли решение учредить новый международный день и выбрали для него дату — 29 апреля. В этот день в 1997 году Конвенция вступила в силу. Но в 2015 году на своей 20-й сессии Конференция государств — участников Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении постановила, что День памяти всех жертв применения химического оружия будет отмечаться ежегодно 30 ноября, или в первый день начала ее очередной сессии.

Впервые химическое оружие было применено в годы Первой мировой войны (1914-1918) сначала Германией, а затем и другими странами-участницами войны. В результате чего погибли около 100 тысяч человек и миллион получили отравления. В дальнейшем химическое оружие использовалось Италией против Эфиопии, Японией против Китая, США против Кореи и Вьетнама, в ходе ирано-иракского конфликта. В 1993 году в Париже полномочными представителями 130 государств мира была подписана Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении, которая вступила в силу в 1997 году.

Участники Конвенции обязались не разрабатывать, не производить, не приобретать иным образом, не накапливать или не сохранять, не передавать, не применять химическое оружие и не проводить военных приготовлений к его применению; не помогать, не поощрять или не побуждать каким-либо образом кого бы то ни было к нарушению Конвенции; не использовать химических средств борьбы с беспорядками в качестве средств ведения войны; уничтожить все запасы химического оружия и объекты по его производству не позже 10 лет после вступления Конвенции в силу. В 2006 году этот срок был продлен на 5 лет. Третья Конференция государств — участников Конвенции о запрещении химического оружия, состоявшаяся 8–19 апреля 2013 года в Гааге (Нидерланды), приняла на основе консенсуса политическую декларацию, подтверждающую «безоговорочную приверженность» государств-участников глобальному запрету химического оружия.

Участниками Конвенции являются 188 государств, которые должны уничтожить все задекларированные запасы химического оружия. 98% запасов химического оружия в мире находится в руках государств – членов Конвенции. При этом ряд государств не присоединились к Конвенции, и у них нет никаких обязательств перед международным сообществом.

Отмечая этот день, государства-члены ООН чтят память жертв химического оружия, а также вновь подтверждают приверженность Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) делу ликвидации угрозы химического оружия, которая содействует тем самым достижению целей мира, безопасности и многосторонности.

Главная задача ОЗХО — следить, как идет процесс уничтожения химоружия в мире, и принимать меры для того, чтобы оно более не производилось. Кроме того, организация оказывает помощь государствам, которые подвергаются угрозе применения химического оружия, и поощряет международное сотрудничество в развитии мирной химии.

Деятельность ОЗХО активно развертывается во многих странах мира. Уже большинство государств-участников Конвенции сообщили о принятых законодательных и административных мерах в этой сфере. Между тем, работа по уничтожению химоружия продолжается.

По данным ОЗХО на 31 октября 2021 года, в общей сложности уничтожено 71 511 метрических тонн или 98,9% мировых объявленных запасов химического оружия (72 304 метрические тонны). Из заявленных 97 объектов по производству химического оружия уничтожено – 74, в мирных целях используются – 23.

По материалам calend.ru.