Делегация из Бобруйска отпраздновала День единства в Минске

17 сентября представители разных сфер деятельности и профессий из Бобруйска приняли участие в форуме патриотических сил «Символ единства», посвященном Дню народного единства. Тысячи участников из всех уголков страны впервые вместе отпраздновали новый государственный праздник.

«Атмосфера форума была наполнена счастьем, единством, миром. Благодаря именно такой форме взаимодействия ощущается неравнодушие со стороны государства, отчего получаешь дополнительный заряд энергии и желания двигаться вперед! Участие в форуме – это также возможность услышать интересных людей, укрепить деловые контакты. Как отметил Глава государства, День народного единства - это наша историческая память. Память, которая связывает воедино людей и эпохи, передает опыт и предостерегает от фатальных ошибок. Мы смотрим в будущее с оптимизмом. Убеждена, что впереди нас ждет много новых и интересных проектов», - поделилась впечатлениями после форума председатель Ленинской районной организации г.Бобруйска РОО «Белая Русь» Ирина Русакович.