Делегация Бобруйска и регионов-партнеров из Российской Федерации принимает участие в 10-й встрече городов-побратимов Беларуси и России

Сегодня в Жодино собрались белорусские и российские партнеры, чтобы обсудить состояние и перспективы взаимодействия во многих сферах, в первую очередь в экономической и социальной.

Тема встречи: "Побратимство как важный потенциал укрепления Союзного государства Беларуси и России и единства народов"

Беларусь и Россия – братские страны, причем такие родственные отношения закреплены не только на уровне Союзного государства.

Более 60 белорусских городов являются побратимами с городами России. К примеру, у Бобруйска тринадцать российских регионов-партнеров.

Делегация города Бобруйска в составе председателя Бобруйского городского Совета депутатов Михаила Викторовича Желудова и заместителя председателя Бобруйского горисполкома Ольги Николаевны Жук принимает участие в 10-й встрече городов-побратимов Беларуси и России вместе с заместителем мэра г. Грозного Игорем Александровичем Панасенко, заместителем главы администрации Наро-Фоминского городского округа Натальей Николаевной Трофимовой и руководителем молодежного клуба МБУ «Молодежный центр» города Владимира Еленой Сергеевной Гуськовой.

В программе работы делегаций Беларуси и России - пленарное заседание, работа в секциях, а также посещение предприятий и организаций Жодино, в том числе ОАО "БЕЛАЗ" – управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг"