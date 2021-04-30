Делегация БИСИ с рабочим визитом посетила Бобруйск

30 апреля Бобруйск с рабочим визитом посетила делегация БИСИ в лице аналитиков Екатерины Речиц, Валентина Стариченка, Александра Баранова.

Делегация встретилась с руководством городского исполнительного комитета, представителями Советов депутатов, активом общественных организаций города, администрациями ведущих предприятий Бобруйска.

В ходе визита изучались общественно-политическая и социально-экономическая ситуация в регионе, поговорили и о возможностях совершенствования подходов в сфере управления, особенностях информационной политики и идеологической работы, путях повышения качества взаимодействия государства и общества в современных условиях.

Акцент во время проведенных встреч сделан на поиске новых точек роста, драйверов развития, наиболее эффективного раскрытия имеющихся резервов Бобруйска.