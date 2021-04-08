Дарья Наумова выиграла малую бронзовую награду ЧЕ по тяжелой атлетике

Белоруска Дарья Наумова, выступающая в весовой категории 76 кг, выиграла малую бронзовую награду чемпионата Европы по тяжелой атлетике в упражнении толчок, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Уроженке Могилевской области покорился вес 132 кг. В рывке ее результат - 108 кг. В сумме двоеборья Дарья Наумова заняла четвертое место - 240 кг.

Золото в данной весовой категории по сумме двоеборья выиграла украинка Ирина Дерха - 248 кг (рывок 113 + толчок 135 кг). Второе место у россиянки Яны Сотиевой - 246 кг (112 кг + 134 кг). Замкнула тройку еще одна российская штангистка Анастасия Романова - 243 кг (11 кг + 132 кг).

Белоруска Рина Литошик, выступавшая в категории 76 кг, покорила по сумме двоеборья вес 216 кг (95 кг + 121 кг). Это шестой результат в итоговом протоколе.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике завершится 11 апреля.