Что Новый год грядущий… Чего ждут дети от предстоящего праздника?

«Новый год к нам мчится, скоро все случится» – поется в известной песне группы «Дискотека Авария». И если несколько лет назад фраза «скоро все случится» отдавалась в сердце теплым стуком, запахом мандаринов и пузырьками шампанского, а подсознание спешило снова вернуть нас в прошлое, в котором до сих пор хранятся уютные елочные огни и ожидание новогоднего чуда, то сегодня... Сегодня «скоро все случится» воспринимается, скорее, вот с таким выражением лица известного ­Интернет-мема из фильма «Интерстеллар»:

И действительно: мы, взрослые, стали слишком циничными, утратили возможность мечтать и надеяться на чудо, ждать удивительного.

Посмотрите на своих внуков и детей и спросите, чего они ждут от Нового года. Верят ли в чудо? Откуда черпают этот неиссякаемый оптимизм?

Дети еще пока не потеряли возможность радоваться каждой минуте жизни и легко могут напомнить нам, взрослым, каково это – уметь видеть в завтрашнем дне бесконечность возможностей...

Матвей Елисеев, 8 лет:

– Веришь в новогодние чудеса?

– Мама рассказывала, что в моем возрасте все еще верила в Деда Мороза. Показывала свои старые фотографии: на них она улыбается рядом с поддельным дедом, который даже на старой фотке выглядит ненастоящим. Сам я давно уже не верю в вымышленного персонажа, мне же 8 лет, а будет 9.

– С Морозом понятно. А в чудеса веришь?

– Конечно! Новый год – мой самый любимый праздник. Самый-самый! Потому что почти все хорошее случилось именно с 31 декабря на 1 января. Я люблю его даже больше дня рождения! Сестричка родилась 1 января, телефон мне подарили 1 января, всегда 1 января ко мне ходит много друзей... Это лучший день в году! И чудес происходит много!

– Чего ты ждешь от Нового года?

– Во-первых, папа обещал, что в девять лет я смогу кататься на велосипеде и роликах не только во дворе. Девять мне будет в апреле, а обещание нужно держать. Во-вторых, я хочу, чтобы никто и никогда не болел: ни знакомые, ни близкие, ни друзья, ни мама с папой. В-третьих, у меня есть мечта... Но я о ней не скажу, иначе не сбудется. Если бы Дед Мороз существовал и услышал мое заветное желание, это было бы оно.

– Ты, по-моему, влюбился...

– Не скажу!

Лиза и Оксана Кушнер, 6 и 7 лет:

– Что такое Новый год, девочки?

– Это когда утром просыпаешься и бежишь смотреть, что лежит под елкой! Это елочные игрушки, мандарины, много свободного времени и снег! Надеемся, что он будет в этом году! Папа рассказывал, что в его детстве на Новый год снега было столько, что не могли открыть дверь во двор! Даже представить не могу!

– Что вы ждете от Нового года?

– Мы ждем поездку к бабушке в Россию! Она живет в таком красивом месте! Присылает нам фотографии и видео, очень хотим туда... И ждем планшет для рисования: очень любим рисовать.

– А папа и мама любят Новый год?

– Мама нет! Она постоянно убирает в доме, готовит, потом ищет в интернете, как быстро сделать прическу. Затем накрывает стол, злится, если мы едим вкусняшки раньше времени. Потом говорит, что устала, и идет спать.

– А папа?

– А папа ничего не делает, ходит на работу и возит маму по магазинам. Потому он очень любит Новый год.

– Он поет караоке, танцует и смотрит сразу двух Президентов, потому что он и россиянин, и белорус. Мама злится, потому что сонная и хочет спать, а папа смеется, прыгает и скачет с собаками по квартире.

– А что мама и папа подарят друг другу на Новый год?

– В прошлом году папа подарил маме новый телефон, а она ему – разрешение на зимнюю рыбалку 3 раза. А в этом году папа сказал, что ничего дарить не будет. Но он говорит неправду: по-­любому что-то придумает.

– В этот раз мы с Лизой сделаем маме подарок: уберем в комнатах, помоем полы и целую неделю будем выгуливать собак утром и вечером, чтобы мама хотя бы до ночи досидела с нами.

Артемий Смольский и Полина Дерихина, 14 и 7 лет:

– У нас со сводной сестрой совсем разное отношение к этому празднику. Для меня это день, который изменил всю жизнь: 9 лет назад мама привела к нам домой на Новый год дядю Вову, который не только стал для меня другом и товарищем, но и отцом. У меня было не самое легкое детство, и неудивительно, что контраст, когда жизнь наполняется красками, запомнился мне на всю жизнь. Спустя пару лет к Новому году они с мамой объявили, что у меня появится сест­ра, которую я безумно люблю. Так что Новый год действительно стал для нашей семьи временем исполнения чудес.

– Чего ждешь от Нового года?

– Чтобы все вернулось обратно, как было 2 года назад. Чтобы не было масок, коронавируса, закрытых границ, больных людей. Очень многие знакомые переболели, многих не стало. Мне странно в 14 лет осознавать, что люди умирают, и больно видеть своих родителей грустными и печальными. Я хочу, чтобы в новом году люди берегли друг друга и свое здоровье, заботились о себе и окружающих. Пусть мечты сбываются. Я верю, что, если чего-то очень сильно хотеть, это сбудется.

– А что себе пожелаешь на Новый год?

– Это сердечная тайна.

Макс Золотарев, 8 лет:

– Новый год – крутой праздник. Это и каникулы, и много свободного времени, и море друзей. Папа с мамой в это время теряют бдительность и позволяют играть в приставку и телефон, смотреть допоздна телевизор и вообще балдеть. Если еще и снег выпадет, вообще будет прекрасно.

– Что ты больше всего любишь делать в Новый год?

– Взрывать с корешами хлопушки и смотреть салют. В прошлом году папа отпустил меня с друзьями во двор до самого утра, это было просто супер!

– А чего ждешь в новом году?

– Хотелось бы, чтобы мне купили сенбернара, но мама категорически против. Если бы Дед Мороз был, утром 1 января сенбернар лежал бы под елкой. Эх...

– У вас в семье принято дарить подарки?

– Да, мама и папа часто дарят друг другу какие-то мелочи. И я часто нахожу у себя в портфеле всякие интересные штуки. Однажды папа-шутник забросил мне в портфель зеленую лягушку из огорода. Это самый крутой «подарок» от него. Мама дарит мне ручки, красивые тетрадки, брелоки, интересные чехлы на телефон и новые игры на приставку.

Зато у мамы и папы между собой настоящие соревнования, кто кого «передарит». Стараются готовить все своими руками. А я потом оцениваю, кто победил.

– И кто?

– Оба. Ну, или папа, он обычно мне за это деньги дает.

– Что загадаешь в Новый год?

– Если бы сбылось, то у меня есть одна мечта: нырнуть с аквалангом. С насто­ящим. Я бы все отдал ради этого. Хорошо, что мне еще мало лет и я точно ее исполню.

София Жилина, 5 лет:

– Скорей бы Новый год! Я жду его с нетерпением! В прошлом году я болела и лежала в больнице, поэтому буду отмечать два за один!

– А что будешь делать?

– Украшать елку! Поедем к бабушке с дедушкой в деревню, будем кататься на коне! Потом пойдем в баню! Потом приедет много гостей, и мы будем отмечать праздник все вместе!

– Что бы ты попросила у Деда Мороза?

– Чтобы моя мама никогда не плакала, а больше улыбалась! Весь прошлый год она грустила, но в следующем году все будет хорошо!

– А для себя?

– А для меня все папа покупает. Это мой Дед Мороз в детстве! Однажды я проснулась, а он у елки стоит и подарки выкладывает. Я испугалась и позвала папу, а он обернулся и говорит: «Что?» Так я его и раскусила. В этом году он мне обещал набор для рисования.

– Что бы ты пожелала всем и себе в том числе?

– Всем – чтобы они никогда не болели, любили друг дружку, поддерживали... Не ругались и любили своих детей. Чтобы не было бездомных котиков и собачек, чтобы у всех людей были дом и семья. Ну а себе я бы пожелала, чтобы мне разрешали играть в Sims на компьютере и допоздна смотреть мультики. И чтобы папа приходил с работы домой пораньше, потому что он учит меня играть в шахматы.