Что готовит краеведческий музей к Международной акции «Ночь музеев»

С 2010 года учреждение культуры «Бобруйский краеведческий музей» ежегодно принимает участие в Международной акции «Ночь музеев». Программа праздничного вечера, посвящённая 635-летию родного города, обещает быть насыщенной интерактивом и театрализацией.

Посетителям будут предложены краеведческий квест «Бобруйску - 635» и блиц-квест «Селфи. Я в истории».

Сквозь переплетение столетий каждый посетитель музея сможет переместиться от периода бытования шлема Х века, найденного в Бобруйске, через версты и лихолетья военных лет - к ярким краскам и мирному небу родного города.

На протяжении вечера свое творчество будут дарить коллективы художественного творчества учреждений культуры и образования, для посетителей будут работать интерактивные исторические площадки, разнообразные выставки.

В этот день бобруйчан и гостей города Бобруйска в краеведческом музее ожидают увлекательные квесты, квизы, мастер-классы и многие другие интересные развлечения!