Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 72,6 миллиона
belta.by 60 0
За минувшие сутки в мире коронавирусом заразились более 650 тыс. человек. Общее число зараженных сейчас составляет 72 646 646. Такие данные приводит портал Worldometers.
За время пандемии COVID-19 выздоровели более 50,8 млн инфицированных, умерли 1 618 908 человек. Больше всего случаев заражения зафиксировано в США - более 16,7 млн (умерли 306,4 тыс., выздоровели 9,7 млн). На втором месте Индия - более 9,8 млн (умерли 143,3 тыс., выздоровели 9,3 млн). Третье место у Бразилии - более 6,9 млн (умерли 181,4 тыс., выздоровели 5,9 млн).
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