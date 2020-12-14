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COVID-19

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 72,6 миллиона

belta.by 60 0

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 72,6 миллиона

За минувшие сутки в мире коронавирусом заразились более 650 тыс. человек. Общее число зараженных сейчас составляет 72 646 646. Такие данные приводит портал Worldometers.

За время пандемии COVID-19 выздоровели более 50,8 млн инфицированных, умерли 1 618 908 человек. Больше всего случаев заражения зафиксировано в США - более 16,7 млн (умерли 306,4 тыс., выздоровели 9,7 млн). На втором месте Индия - более 9,8 млн (умерли 143,3 тыс., выздоровели 9,3 млн). Третье место у Бразилии - более 6,9 млн (умерли 181,4 тыс., выздоровели 5,9 млн).

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