Новые «мягкие» борта установили в «Бобруйск-Арене»

С 17 декабря бобруйчане и гости города начали «опробовать» лед и оценивать новые так называемые «мягкие» борта.

Бортовая система уже установлена, а в спортивном комплексе продолжаются подготовительные работы. Совсем скоро эта домашняя площадка хоккейной команды «Динамо-Шинник» начнет принимать болельщиков.

Как сообщили в пресс-службе хоккейного клуба, возможно, уже на следующей неделе домашняя серия матчей команды «Динамо-Шинник» пройдет в «Бобруйск-Арене». Это произойдет при условии, что все технические недостатки будут устранены.

Напомним, что команда «Динамо-Шинник» с сезона 2022/2023 (спустя 8 лет) принимает участие в чемпионате молодежной хоккейной лиги – первенстве России по хоккею среди юниоров до 21 года.

Отметим, что сейчас бобруйская команда располагается на 4-й строке в турнирной таблице Серебряного дивизиона Конференции «Запад».