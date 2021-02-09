Более тысячи холодовых и гололедных травм зарегистрировано в Могилевской области с начала года

В Могилевской области с 1 января по 8 февраля 2021 года зарегистрированы 1 тыс.68 пациентов пострадавших с гололедной и холодовой травмой, сообщает Telegram-канал Минздрава.

За минувшие сутки зарегистрировано 26 пострадавших от гололедных и холодовых травм.

Всего с начало года холодовые травмы диагностированы у 47 пациентов (за минувшие сутки – 4), гололедные – у 1 тыс. 21 человек (за сутки – 22). В больницы госпитализированы с 1 по 8 января 2021 года 137 человек (за сутки – 3).

В Беларуси с 1 января по 8 февраля 2021 года зарегистрированы 7 тыс. 940 пострадавших с гололедной и холодовой травмой.

Всего по республике за минувшие сутки зарегистрированы 473 пострадавших от гололедных и холодовых травм.