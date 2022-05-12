Более 149 тыс. детей планируется оздоровить в лагерях с круглосуточным и 212 тыс. — дневным пребыванием

Летом в лагерях с круглосуточным пребыванием планируется оздоровить более 149 тыс. детей, в лагерях с дневным пребыванием - 212 тыс., сообщила журналистам заместитель директора по воспитательной работе Национального детского образовательно-оздоровительного центра "Зубренок" Марина Шлык, передает корреспондент БЕЛТА.

"Подготовка к летнему оздоровительному сезону велась на протяжении всего учебного года. Совместно с органами управления образованием изучалась реальная потребность в оздоровлении детей в лагерях в летние месяцы. В период летней оздоровительной кампании этого года планируется оздоровить около 361,8 тыс. школьников, из них около 149 тыс. 462 в лагерях с круглосуточным пребыванием и 212 тыс. 375 - с дневным пребыванием", - сказала Марина Шлык.

По планам в 2022 году прогнозируется повышенный спрос на оздоровление детей внутри страны, в лагерях с дневным пребыванием.

Марина Шлык отметила: изучение ситуации на местах показывает, что на услуги лагерей с дневным пребыванием есть определенный спрос, особенно что касается детей младшего школьного возраста. Большое внимание необходимо уделить популяризации отдыха в лагерях с круглосуточным пребыванием. Например, через разъяснительную работу с родителями, разработку интересных программ в соответствии с современными тенденциями.

Заместитель директора центра обратила внимание на то, что одним из условий эффективной работы является методическое обеспечение подготовки и проведения летней оздоровительной кампании. Особо значим, по ее словам, единый информационно-методический ресурс воспитательно-оздоровительных учреждений образования, который позволит осуществлять оперативную, качественную информационную поддержку деятельности таких учреждений.

В период летней оздоровительной кампании планируется реализовать информационно-методический проект "Лето - время действовать". Он предполагает обобщение и распространение передового педагогического опыта воспитательно-оздоровительных учреждений образования во всех регионах страны. Кроме того, уже подготовлены методические рекомендации в помощь организаторам летнего отдыха и оздоровления и в ближайшее время все заинтересованные смогут с ними ознакомиться.