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Культура

Более 10 тыс. работ из 26 стран поступило на конкурс детского рисунка «Дружат дети на планете»

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Более 10 тыс. работ из 26 стран поступило на конкурс детского рисунка «Дружат дети на планете»

Более 10 тыс. работ из 26 стран поступило на VIII Открытый международный конкурс детского рисунка "Дружат дети на планете", в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи 17 мая состоится церемония открытия выставки лучших работ конкурса. Об этом БЕЛТА сообщили в учреждении.

Конкурс посвящен теме "Активируй будущее. Мы - дети космоса". Юные художники в возрасте 4-16 лет представили свое творчество в четырех номинациях: "Живопись", "Графика", "Смешанная техника", "Коллаж". В экспозицию лучших работ вошло триста рисунков.

"Детские работы рассказывают о тайнах Вселенной, фантастических звездах и галактиках, космических путешествиях и летательных аппаратах, астронавтах-землянах и жителях далеких планет. Конкурс проводился с целью укрепления международных культурных связей, сохранения и развития национальных культур, развития детского художественного творчества", - отметили в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи.

Организаторами мероприятия выступили Министерство образования Беларуси и Национальный центр художественного творчества детей и молодежи.

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