Бобруйский боксер Александр Радионов выступит на Олимпийских Играх в Токио (видео)

Бобруйский боксер завоевал олимпийскую лицензию на квалификационном турнире в Париже.

В весовой категории 69 кг пропуск на Олимпийские Игры 2021 получил бобруйчанин Александр Радионов. В его весовой категории разыгрывалось шесть пропусков на Игры. Молодой боксер из Бобруйска победил в 1/8 финала израильтянина Мирослава Капулера, но уступил Сотомайору Колласо из Азербайждана. Тем не менее белорус получил возможность боксировать за лицензию и воспользовался ей сполна, одолев турка Нихата Ехинчи со счетом 4:1.

Всего на турнире олимпийской квалификации в Париже было разыграно 77 пропусков на Игры в Токио. Европейская квалификация возобновилась с того места, где была приостановлена 16 марта 2020 года. Официальная жеребьевка, проведенная в Лондоне 13 марта 2020 года, и расписание соревнований, основанное на ее итогах, остались в силе. Установленные результаты (зафиксированные в период с 14 по 16 марта 2020 года в Лондоне) также не подлежали пересмотру.

Подготовил Виктор ЧАБАН. По материалам БЕЛТА.