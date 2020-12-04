Бобруйские силовики соревновались в плавании

В водно-спортивном комплексе «Лесной» прошел чемпионат городской организационной структуры БФСО «Динамо» по плаванию. Результаты соревнований – в ближайшем номере «Бабруйскага жыцця».
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