0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

ГородСпорт

Бобруйские силовики соревновались в плавании

67 0

Бобруйские силовики соревновались в плавании

В водно-спортивном комплексе «Лесной» прошел чемпионат городской организационной структуры БФСО «Динамо» по плаванию. Результаты соревнований – в ближайшем номере «Бабруйскага жыцця».

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿