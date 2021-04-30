«Бобруйскагромаш» оказал благотворительную помощь бобруйским медикам

28 апреля в ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» состоялась встреча трудового коллектива с депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва,членом Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Владимиром Гацко, главным врачом УЗ «Бобруйская центральная больница» Оксаной Крупенич и генеральным директором предприятия Надеждой Лазаревич. В центре внимания были вопросы, связанные с вакцинацией против Сovid-19.

Разговор коллектива с представителями здравоохранения получился открытым, актуальным и живым. Каждый из присутствующих имел возможность задать интересующие его вопросы, на которые были даны развернутые ответы.

Как отметил Владимир Гацко: «Сегодня для того, чтобы справиться с пандемией коронавирусной инфекции, одних ограничительных мер недостаточно. Необходимо, чтобы сформировался коллективный иммунитет. И самая эффективная мера - это, бесспорно, вакцинация».

В завершении встречи «Бобруйскагромаш» по уже сложившейся доброй традиции внес свой вклад в поддержку работников системы здравоохранения г. Бобруйска. Надежда Лазаревич передала главному врачу Бобруйской городской поликлиники №7 Ирине Нецветаевой сертификат благотворительного пожертвования.

Первые сотрудники «Бобруйскагромаш» во главе с генеральным директором Надеждой Лазаревич привились препаратом «СпутникV», и в планах организации продолжить работу по вакцинации всех желающих.

«Я конечно волновалась перед вакцинацией, изучала вопрос, слушала отзывы, читала… Но я уверена, что прививку делать необходимо для того, чтобы обезопасить не только себя, но и окружающих людей, своих близких. И верю, что мой коллектив понимает важность проводимых мероприятий», - поделилась впечатлениями после прививки Надежда Лазаревич.