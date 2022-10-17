Бобруйск посетили участники проекта «Автопоезд #Беларусь. Молодежь. Традиции»

17 октября в рамках республиканского молодежного проекта «Автопоезд #Беларусь. Молодежь. Традиции», Бобруйск посетили 30 семейных пар в возрасте от 18 до 31 года со всех областей Беларуси. Организаторы проекта: Министерство образования совместно с Республиканским молодежным центром и БРСМ.

Программа визита включала посещения Свято-Георгиевского храма, Духовно-просветительского центра Святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, Женского монастыря святых жен-мироносиц, Центра поддержки семьи, материнства и детства «Покрова», храма святой княгини Елисаветы, экскурсии по Бобруйской крепости, средней школе №34.

– В рамках Недели родительской любви с 14 октября в нашей стране стартовал республиканский проект «Автопоезд #Беларусь. Молодежь. Традиции». Нужно отметить, что сюда попали лучшие представители своих регионов, которые прошли отбор, заполнив заявку. Отрадно, что в Год историической памяти молодежь может посетить знаковые места Беларуси. За маленький промежуток времени мы смогли уже побывать во многих населенных пунктах, познакомиться с их историей, узнать много нового. И я уверена, что эти семьи со временем вместе со своими детками приедут туда еще раз, чтобы еще больше изучить эти места, – подчеркнула Анна Запруцкая, заместитель руководителя проекта.