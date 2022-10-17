Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Общество

Бобруйск посетили участники проекта «Автопоезд #Беларусь. Молодежь. Традиции»

23 0

Бобруйск посетили участники проекта «Автопоезд #Беларусь. Молодежь. Традиции»

17 октября в рамках республиканского молодежного проекта «Автопоезд #Беларусь. Молодежь. Традиции», Бобруйск посетили 30 семейных пар в возрасте от 18 до 31 года со всех областей Беларуси. Организаторы проекта: Министерство образования совместно с Республиканским молодежным центром и БРСМ.

Программа визита включала посещения Свято-Георгиевского храма, Духовно-просветительского центра Святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, Женского монастыря святых жен-мироносиц, Центра поддержки семьи, материнства и детства «Покрова», храма святой княгини Елисаветы, экскурсии по Бобруйской крепости, средней школе №34.

– В рамках Недели родительской любви с 14 октября в нашей стране стартовал республиканский проект «Автопоезд #Беларусь. Молодежь. Традиции». Нужно отметить, что сюда попали лучшие представители своих регионов, которые прошли отбор, заполнив заявку. Отрадно, что в Год историической памяти молодежь может посетить знаковые места Беларуси. За маленький промежуток времени мы смогли уже побывать во многих населенных пунктах, познакомиться с их историей, узнать много нового. И я уверена, что эти семьи со временем вместе со своими детками приедут туда еще раз, чтобы еще больше изучить эти места, – подчеркнула Анна Запруцкая, заместитель руководителя проекта.

Людмила Любимцева,
фото Александра Анташкевича

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagramTikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
vk.com
vk.com
vk.com
vk.com
vk.com
vk.com
© 2014-2022 Bobrlife Настоящий ресурс может содержать материалы 18+. Перепечатка материалов bobrlife.by возможна только с письменного разрешения редакции!
Translate »