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Спорт

Бобруйчанки – победительницы областной спартакиады школьников по волейболу

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Бобруйчанки – победительницы областной спартакиады школьников по волейболу

27-29 апреля в спортивном зале ДЮСШ №4 г. Бобруйска, прошла Областная спартакиада школьников - 2021 по волейболу среди девушек 2007-2008 г.р.

Места распределились следующим образом:

  • 1 место ДЮСШ-4 г. Бобруйска,
  • 2 место Кировский р-он,
  • 3 место Кличевский р-он,
  • 4 место Чаусский р-он.
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