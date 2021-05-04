Бобруйчанки – победительницы областной спартакиады школьников по волейболу
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27-29 апреля в спортивном зале ДЮСШ №4 г. Бобруйска, прошла Областная спартакиада школьников - 2021 по волейболу среди девушек 2007-2008 г.р.
Места распределились следующим образом:
- 1 место ДЮСШ-4 г. Бобруйска,
- 2 место Кировский р-он,
- 3 место Кличевский р-он,
- 4 место Чаусский р-он.
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