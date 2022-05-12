Бобруйчанкам говорили о сохранении красоты в 60

Подология, нутрициология – науки о красоте внешней и внутренней.

Изменить пищевые привычки, составить оптимальный рацион и режим приема пищи, рекомендовать необходимые биологически активные добавки и витамины входит в обязанности нутрициологов.

Своевременное же обращение к подологу может позволить избежать многих осложнений в будущем, так как специалист способен на ранних стадиях выявить многие проблемы, о которых клиент даже не догадывается. Регулярно ходить к подологу нужно пожилым гражданам.

В учреждении «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бобруйска» в рамках мероприятий по «Активному долголетию» 11 мая 2022 состоялась встреча-беседа участников отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста с подологом, нутрициологом Еленой Шаталовой, которая рассказала о том, как следить за своим организмом и не упустить главное

Информация! В отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста организуются кружки и клубы по интересам, проводятся культурно-массовые и социально значимые мероприятия. Мы ждем Вас по адресу: г. Бобруйск, ул.К.Либкнехта, 58, каб.103, тел.70-69-60.