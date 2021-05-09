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Спорт

Бобруйчанин – победитель Международного турнира по боксу

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Бобруйчанин – победитель Международного турнира по боксу

С 3 по 7 мая в Гомеле проходил Международный турнир по боксу, посвященный Дню Победы. В соревнованиях приняли участие 80 боксеров из Беларуси, России, Украины, Молдовы, Казахстана, Туркменистана, Ирака. Воспитанник Бобруйской СДЮШОР и тренера Сергея Болбаса - Александр Радионов в весовой категории до 69 килограммов занял первое место. В предварительных этапах Александр выиграл два боя и в финале одержал победу над Чемпионом Казахстана и Чемпионом Азии среди молодежи.

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