Бобруйчанин – победитель Международного турнира по боксу
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С 3 по 7 мая в Гомеле проходил Международный турнир по боксу, посвященный Дню Победы. В соревнованиях приняли участие 80 боксеров из Беларуси, России, Украины, Молдовы, Казахстана, Туркменистана, Ирака. Воспитанник Бобруйской СДЮШОР и тренера Сергея Болбаса - Александр Радионов в весовой категории до 69 килограммов занял первое место. В предварительных этапах Александр выиграл два боя и в финале одержал победу над Чемпионом Казахстана и Чемпионом Азии среди молодежи.
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