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Спорт

Бобруйчане завоевали первое место в финале чемпионата Республики Беларусь по мини-футболу среди команд Могилевской области

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Бобруйчане завоевали первое место в финале чемпионата Республики Беларусь по мини-футболу среди команд Могилевской области

Работники «Бобруйскагромаша» могут гордиться наградами и высокими результатами не только в трудовой деятельности, но и в спортивной. 10 апреля в финале чемпионата Республики Беларусь по мини-футболу среди команд Могилевской области бобруйчане завоевали первое место. Команда «Бобруйскагромаша» в динамичной и сложной игре победила соперников из Хотимска со счетом 3:2. А уже 14 апреля на предприятии прошла церемония чествования команды-победителя. Грамоты, подарки, денежные премии, а еще теплые и напутственные слова  все для чемпионов! Подробности -в ближайшем номере "Бабруйскага жыцця".

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