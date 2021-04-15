Бобруйчане завоевали первое место в финале чемпионата Республики Беларусь по мини-футболу среди команд Могилевской области

Работники «Бобруйскагромаша» могут гордиться наградами и высокими результатами не только в трудовой деятельности, но и в спортивной. 10 апреля в финале чемпионата Республики Беларусь по мини-футболу среди команд Могилевской области бобруйчане завоевали первое место. Команда «Бобруйскагромаша» в динамичной и сложной игре победила соперников из Хотимска со счетом 3:2. А уже 14 апреля на предприятии прошла церемония чествования команды-победителя. Грамоты, подарки, денежные премии, а еще теплые и напутственные слова все для чемпионов! Подробности -в ближайшем номере "Бабруйскага жыцця".