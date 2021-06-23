Бобруйчане – призеры и победители республиканской спартакиады школьников-2021 по боксу

В июне в Барановичах прошла Республиканская спартакиада школьников-2021 по боксу среди юношей 13-14 лет. На турнир приехали семь сборных команд со всех областей и Минска.

Воспитанники Бобруйской СДЮШОР и тренеров Сергея и Вадима Болбаса в очередной раз пополнили копилку города наградами: Савелий Соболевский завоевал золото, Владислав Кауров - бронзу. Также воспитанник Бобруйской СДЮШОР и тренера Андрея Сапунова Дмитрий Сорокин занял третье место. Еще одна бронза на счету воспитанника ДЮСШ «Шинник» и тренера Эдуарда Есаяна - Дмитрия Андросенко.

Сборная команда Могилевской области на втором месте.