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Спорт

Бобруйчане – призеры и победители республиканской спартакиады школьников-2021 по боксу

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Бобруйчане – призеры и победители республиканской спартакиады школьников-2021 по боксу
В июне в Барановичах прошла Республиканская спартакиада школьников-2021 по боксу среди юношей 13-14 лет. На турнир приехали семь сборных команд со всех областей и Минска.
Воспитанники Бобруйской СДЮШОР и тренеров Сергея и Вадима Болбаса в очередной раз пополнили копилку города наградами: Савелий Соболевский завоевал золото, Владислав Кауров - бронзу. Также воспитанник Бобруйской СДЮШОР и тренера Андрея Сапунова Дмитрий Сорокин занял третье место. Еще одна бронза на счету воспитанника ДЮСШ «Шинник» и тренера Эдуарда Есаяна - Дмитрия Андросенко.
Сборная команда Могилевской области на втором месте.
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