Бобруйчане отмечают День пожарной службы

На стадионе Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям прошло торжественное мероприятие в преддверии Дня пожарной службы. День пожарной службы Беларуси отмечается 25 июля.

Бобруйские спасатели принимали поздравления от гостей праздника и руководства отдела. Так, на торжественном мероприятии присутсвовали Депутат Палаты представителей Республики Беларусь Владимир Гацко, настоятель Свято-Георгиевского храма, заведующий отдела епархии по взаимодействию с военнослужащими и силовыми структурами Отец Геннадий. Создавали праздничное настроение солисты эстрадной студии «Жемчужинка».

Молодые работники Бобруйского, Глусского, Кировского, Осиповичского и Кличевского гарнизонов в присутствии коллег и руководства приняли присягу. А главный спасатель Бобруйска Андрей Бабин вручил заслуженные награды работникам.

Благодарственным письмом от Депутата Палаты представителей Республики Беларусь Владимира Гацко награжден старший лейтенант внутренней службы Евгений Товстик.

Медалью «За адзнаку» 2-ой степени награжден старший прапорщик внутренней службы Юрий Шелягин.

Очередное специальное звание «майор внутренней службы» присвоено капитану внутренней службы Николаю Костроме; звание «старший прапорщик внутренней службы» присвоено прапорщику внутренней службы Виталию Мельнику, очередное специальное звание досрочно «старший прапорщик внутренней службы» присвоено прапорщику внутренней службы Дмитрию Якушову.

Грамотой МЧС Республики Беларусь награжден старший прапорщик внутренней службы Вадим Коновальчик.

Нагрудным знаком МЧС «Выдатнiк» награждены: старший прапорщик внутренней службы Дмитрий Рудой, прапорщик внутренней службы Евгений Воробьев, старшина внутренней службы Андрей Аврамчик.

Благодарность от Министра по ЧС Республики Беларусь Вадима Синявского вручена старшему прапорщику внутренней службы Геннадию Никитко.

Памятным нагрудным знаком органов и подразделений, подчиненных МЧС «165 год пожарной службе» наградили:

майора внутренней службы Николая Степанова,

майора внутренней службы Артема Кисляка,

майора внутренней службы Юрия Матвеева,

капитана внутренней службы Татьяну Морозову, капитана внутренней службы Михаила Потапейко, старшего лейтенанта внутренней службы Ольгу Ковалькову, старшего прапорщика внутренней службы Сергея Зеленко, прапорщика внутренней службы Антона Гончарова, прапорщика внутренней службы Николая Кастюкевича, прапорщика внутренней службы Бориса Луцковича, прапорщика внутренней службы Ирину Новикову, старшину внутренней службы Александра Акулича, старшину внутренней службы Николая Воловика.

Памятной медалью «20 год органам и падраздяленням па назвычайным сiтуацыях Рэспублiкi Беларусь» награждены:

старший прапорщик внутренней службы Николай Ковалевич, ветеран пожарной службы Владимир Полонейчик Максимович. Медалью «Ветеранская благодарность» награжден ветеран пожарной службы Иван Кондратьев.

Памятным знаком «Бабруйская мiлiцыя на варце правапарадку 100 год» награжден майор внутренней службы Виктор Доронин.

Завершился праздник матчем по мини-футболу среди подразделений Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям.