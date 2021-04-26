Бобруйчан приглашают принять участие в разработке Стратегии устойчивого развития города до 2035 года

Могилевская область присоединилась к Декларации приверженности Целям устойчивого развития ООН 28 октября 2015 года.

Цели устойчивого развития – это комплекс из 17 целей и 169 задач, стоящих перед международным сообществом, призванный помочь в ближайшие 15 лет ликвидировать нищету и неравенство, добиться социальной интеграции, остановить глобальное изменение климата и построить мир, в котором нашим потомкам хватит ресурсов для того, чтобы вести достойную жизнь.

Цели представляют собой меры, ориентированные на обеспечение равномерного прогресса в трех основных аспектах устойчивого развития: экономического роста, социальной интеграции и охраны окружающей среды. Они носят глобальный и универсальный характер, однако допускают возможность дифференцированного воплощения в зависимости от локального контекста.

25 сентября 2015 года 193 государства-члена Организации Объединенных Наций приняли на себя обязательства по достижению Целей устойчивого развития. Решение зафиксировано в документе под названием «Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года». Также известный как «Повестка 2030», он стал результатом трех лет работы международных экспертов, делегаций стран-участниц ООН, общественных объединений и простых граждан. В основе повестки лежат результаты достижения Целей развития тысячелетия, которые были сформулированы в Декларации тысячелетия в 2000 году и на протяжении последних 15 лет определяли характер деятельности в области развития.

Стратегия устойчивого развития Могилевской области на период до 2035 года

В городе Бобруйске создана городская рабочая группа по устойчивому развитию, которая включает следующие группы:

группа по социальным вопросам (Человек и высокий уровень качества жизни);

группа по экономическим вопросам (Конкурентоспособная инновационная экономика);

группа по экологическим вопросам (Устойчивая окружающая среда).

Семинар «Стартовые условия разработки Стратегии устойчивого развития города Бобруйска на период до 2035 года»

Предложения по разработке Стратегии устойчивого развития г. Бобруйска до 2035 года предлагаем направлять на электронный адрес: ecoves@bobruisk.by.