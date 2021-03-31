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Прошел семинар «Стартовые условия разработки Стратегии устойчивого развития города Бобруйска на период до 2035 года»

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Прошел семинар «Стартовые условия разработки Стратегии устойчивого развития города Бобруйска на период до 2035 года»

Участниками информационно-образовательного семинара стали представители органов государственного управления, бизнеса, общественности. Модераторами выступили заведующий Могилевским региональным центром социально-экономических исследований ГНУ «НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь» Алексей Шадраков, директор Международного фонда развития сельских территорий, г. Минск Сергей Тарасюк, заведующая сектором эколого-экономических проблем ГНУ «Институт экономики НАН Беларуси» Надежда Батова.

Подробности читайте в свежем номере «БЖ».

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