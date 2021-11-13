Белорусские пограничники починили протез безногому мальчику-беженцу, передает корреспондент БЕЛТА.

Большая группа беженцев, направлявшихся к белорусско-польской границе, была замечена неподалеку от пункта пропуска "Брузги" 8 ноября. Попасть в Польшу у мигрантов, большинство из которых курды из Ирака, не получилось. Они организовали лагерь у самой линии польской границы. Условия в лагере сложные: люди страдают от холода, испытывают нехватку воды и еды. Немало среди них детей, беременных, а также инвалидов.

У одного из беженцев, мальчика лет 6, потерявшего ранее ногу, сломался протез. На это обратили внимание представители пограничного ведомства. По своей инициативе они починили протез и вернули мальчика семье.

Сейчас в лагере, по разным оценкам, 2-3 тыс. человек. Это граждане различных стран. Большинство - курды из Ирака. Много в лагере женщин и детей.

В лагерь организована доставка гуманитарной помощи, воды, дров. Сегодня в лагере устанавливаются палатки, которые будут использоваться для выдачи помощи, питания, обогрева в первую очередь женщин и детей.