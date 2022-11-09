Белорусские хирурги провели уникальную операцию двухлетнему мальчику

Прорыв в белорусской детской хирургии! Уникальную операцию провели двухлетнему мальчику с опасной и редкой патологией. У ребенка с рождения были серьезные проблемы с сердцем. И раньше помочь могла только рискованная открытая операция. Теперь нашим специалистам понадобилось всего несколько маленьких проколов!

Внимательно читает любимый Букварь и радуется новым игрушкам. Но еще пару месяцев назад маленького Андрея беспокоили частые болезни и удушающий кашель. Причину нашли не сразу. Диагноз поставили здесь – в РНПЦ детской хирургии. Редкая форма порока сердца. Известная как «двойная дуга аорты». Патология и привела к нарушению дыхания.

Алеся Марковская: «Он кашлял очень сильно. Такой удушливый, лающий кашель. Взяли себя в руки, настроились на позитив. Главное – не мешать врачам, они знают, что делают. И слава богу, у нас все хорошо закончилось».

Чтобы спасти двухлетнего Андрея, требовалась сложная операция. В стране такие вмешательства проводились только на открытом сердце. А это серьезный риск. И в дальнейшем – тяжелые последствия для малыша. Одно из них – деформация грудной клетки. Поэтому наши детские хирурги внедрили новую методику. Родители малыша доверились врачам.

Алеся Марковская: «Мы взвесили все "за" и "против", подумали, посоветовались с семьей. И решили все-таки попробовать. Тем более нас подстраховали, предупредили, что если вдруг что-то пойдет не так, то тогда во время операции перейдут на открытую грудную клетку и сделают так, как возможно. Я себя настроила в таком плане: я в нужном месте, нам здесь помогут. И я не ошиблась. Я очень благодарна этим людям. Они преданы своей профессии, они люди своего дела».

Вмешательство всего через три маленьких прокола, что свело риски к минимуму и облегчило послеоперационный период. Это прорыв в детской хирургии. Успешно выполнили уникальную операцию благодаря копии сердца маленького пациента. Точность до миллиметра.

Сергей Еськов, ведущий научный сотрудник РНПЦ онкологии и медицинской радиологии, детский хирург РНПЦ детской хирургии: «Необходимо было рассчитать, по какому пути нужно провести линейный сшивающий аппарат. Мы с использованием компьютерной томографии выполнили 3D-модель. На ней можно производить все возможные расчеты. На данной модели отображена аорта, все крупные сосуды ее ветви, пищевод, трахея, ребра, позвонки. И здесь мы видим, как удобно выбирать место для постановки порта, для проведения линейного сшивающего аппарата, для выполнения этой операции».

Спустя месяц после операции провели контрольное обследование. Жизни малыша больше ничего не угрожает. Андрей свободно дышит. А еще ходит в детский сад и ведет вполне привычный для малышей образ жизни.

Ольга Кандратьева, врач – детский хирург РНПЦ детской хирургии: «Операция проведена в сроки, в нужном возрасте. С наилучшим результатом контрольное обследование пациента прошло у нас в пятницу, мы выполнили КТ, ангиографию с 3D-реконструкцией. И четко убедились, что операция выполнена в полном объеме. А мама отмечает явно положительную динамику. Больше операций не потребуется».

Для наших детских хирургов проводить уникальные операции и внедрять новые методики – уже дело привычное. Все же на первом месте – оказание менее травматичной и малоинвазивной помощи. И таких операций с каждым годом все больше.

Андрей Заполянский, заведующий отделом детской хирургии РНПЦ детской хирургии: «У ребенка надо сделать одну операцию, после которой он бы жил всю свою жизнь оставшуюся и к нам не обращался. Это самый главный залог хирургии детского возраста. Этот опыт показал, что можно сделать и быстрее, и эффективнее. И настолько быстрее проходит реабилитация пациентов».

С новой методикой операции белорусские хирурги намерены работать и дальше. Уверены, этот уникальный опыт привлечет зарубежных пациентов. Им также готовы оказывать помощь. Ведь на кону – тысячи спасенных детских жизней.

ОНТ