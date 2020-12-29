Белорусская теннисистка Арина Соболенко завершает год на десятом месте мирового рейтинга

Белоруска Арина Соболенко завершает 2020 год на десятой позиции рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

В прошедшем сезоне Арина Соболенко стала победительницей трех турниров под эгидой WTA, в 39 проведенных поединках она одержала десять побед. Экс-первый номер мирового рейтинга Виктория Азаренко сейчас находится на 13-м месте. В 2020 году после более чем четырехлетнего перерыва она выиграла турнир, а также дважды доходила до финала, в том числе на турнире серии "Большого шлема" - US Open и стала обладательницей приза "Возвращение года". В первую сотню мирового рейтинга входит еще одна белоруска Александра Саснович, у которой 90-я позиция, Ольга Говорцова занимает 133-е место, Вера Лапко находится на 293-й строке.

Топ-10 последнего в 2020 году рейтинга WTA:

Эшли Барти (Австралия) - 8717 очков, Симона Халеп (Румыния) - 7255, Наоми Осака (Япония) - 5780, София Кенин (США) - 5760, Элина Свитолина (Украина) - 5260, Каролина Плишкова (Чехия) - 5205, Бьянка Андрееску (Канада) - 4555, Петра Квитова (Чехия) - 4516, Кики Бертенс (Нидерланды) - 4505, Арина Соболенко (Беларусь) - 4220.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) лучший из белорусов Егор Герасимов занимает 78-е место, белорус Илья Ивашко находится на 108-й позиции, Владимир Игнатик на 333-й строке.

Топ-10 рейтинга АТР:

Новак Джокович (Сербия) - 12 030 очков, Рафаэль Надаль (Испания) - 9850, Доминик Тим (Австрия) - 9125, Даниил Медведев (Россия) - 8470, Роджер Федерер (Швейцария) - 6630, Стефанос Циципас (Греция) - 5925, Александр Зверев (Германия) - 5525, Андрей Рублев (Россия) - 4119, Диего Шварцман (Аргентина) - 3455, Маттео Берреттини (Италия) - 3075.

Новый теннисный сезон откроется 5 января 2021 года, первый турнир серии "Большого шлема" - открытый чемпионат Австралии пройдет с 8 по 21 февраля в Мельбурне.