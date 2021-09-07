Артем Мясников: поздравляю всех болельщиков с началом хоккейного сезона

— Поздравляю всех болельщиков с началом хоккейного сезона в стенах «Бобруйск-Арены». Рады, что удалось порадовать зрителя двумя домашними победами. Что касается этих двух встреч, то нам нужно более агрессивно навязывать свою игру и реализовывать моменты.