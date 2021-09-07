Артем Мясников: поздравляю всех болельщиков с началом хоккейного сезона
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Главный тренер «Бобруйска» Артем Мясников прокомментировал победы над «Авиатором» (6:1, 5:2) в рамках третьего и четвертого тура «Париматч-Высшей лиги».
— Поздравляю всех болельщиков с началом хоккейного сезона в стенах «Бобруйск-Арены». Рады, что удалось порадовать зрителя двумя домашними победами. Что касается этих двух встреч, то нам нужно более агрессивно навязывать свою игру и реализовывать моменты.
«Бобруйск» одержал уверенную победу над «Авиатором» в первом домашнем матче
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