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Спорт

Артем Мясников: поздравляю всех болельщиков с началом хоккейного сезона

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Артем Мясников: поздравляю всех болельщиков с началом хоккейного сезона

Главный тренер «Бобруйска» Артем Мясников прокомментировал победы над «Авиатором» (6:1, 5:2) в рамках третьего и четвертого тура «Париматч-Высшей лиги».

— Поздравляю всех болельщиков с началом хоккейного сезона в стенах «Бобруйск-Арены». Рады, что удалось порадовать зрителя двумя домашними победами. Что касается этих двух встреч, то нам нужно более агрессивно навязывать свою игру и реализовывать моменты.

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