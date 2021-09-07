«Даблвин»: «Бобруйск» повторно обыграл «Авиатор»

Информация! *Даблви́н – (англ. doublewin). Double – двойной, win – победа. Двойная победа.

Во вторник, 7 сентября, в спортивном комплексе «Бобруйск-Арена» в рамках четвертого тура «Париматч-Высшей лиги» прошла матчевая встреча ХК «Бобруйск» против ХК «Авиатор».

Красно-черные завоевали вторую победу, обыграв команду из Барановичей со счетом 5:2.

Информация! Следующие матчи «бобры» проведут на выезде – 12 и 13 сентября в Солигорске против «Шахтера-2».

ХК «Бобруйск» - ХК «Авиатор» (Барановичи) – 5:2 (1:2, 4:0, 0:0).

Шайбы: 0:1 – Кирпичев (Дивинтейчик, 04:20), 1:1 – Городняков (Каплин, 11:58), 1:2 – Фурман (Шныркевич, 17:11), 2:2 – Васильев (Клюквин, 23:35 – бол.), 3:2 – Семенько (Васильев, Лукомский, 29:26), 4:2 – Городняков (Костко, 30:07), 5:2 – Семенько (Васильев, Лукомский, 33:32).

«Бобруйск»: Остратенко (Каськович); Козорез – Васильев (К), Семенько – Лукомский (А) – Клюквин; Амеличкин – Матюшенко, Гущин – Урбанович – Поздняков; Адинец – Асадчий, Гирдюк – Гайдук – Рыжкович; Матулевский – Костко, Каплин, Городняков.

«Авиатор»: Бернат (Ханас, 30:07-60:00); Дивинтейчик (А) – Волколупов, Шныркевич – Фурман (К) – Романюк; Злотников – Бондарь, Кирпичев – Кухленков (А) – Маковик; Горошко – Сенько, Ефимчук – Вишневский - Кирпичев; Крупский.

Штраф: 14 (Васильев, Городняков, Асадчий, Гирдюк - 6, Городняков) – 10 (Фурман, Кирпичев, командный штраф за НЧС, Дивинтейчик, Вишневский).