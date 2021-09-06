«Бобруйск» одержал уверенную победу над «Авиатором» в первом домашнем матче

В понедельник, 6 сентября, в спортивном комплексе «Бобруйск-Арена» в рамках третьего тура «Париматч-Высшей лиги» прошла матчевая встреча ХК «Бобруйск» против ХК «Авиатор».

На домашней площадке «бобры» одержали уверенную победу над «Авиатором» из Барановичей.

Информация! Завтра, 7 сентября, команды вновь встретятся между собой, начало матча – в 13:00.

ХК «Бобруйск» - ХК «Авиатор» (Барановичи) – 6:1 (3:1, 1:0, 2:0).

Шайбы: 1:0 – Семенько (Клюквин, Курилов, 00:31), 2:0 – Каплин (Поздняков, Асадчий, 02:34), 2:1 – Янковский (Кухленков, Маковик, 07:47), 3:1 – Матюшенко (Амеличкин, Урбанович, 09:48), 4:1 – Гирдюк (Городняков, 35:36), 5:1 – Клюквин (Семенько, 49:12), 6:1 – Гайдук (Гирдюк, 55:15).

«Бобруйск»: Каськович (Остратенко); Курилов – Васильев, Семенько – Лукомский – Клюквин; Амеличкин – Матюшенко, Гущин – Урбанович – Поздняков; Адинец – Костко, Гирдюк – Гайдук – Рыжкович; Матулевский – Асадчий, Каплин, Городняков.

«Авиатор»: Ханас (Бернат, 09.48 - 60:00); Дивинтейчик – Волколупов, Крупский – Фурман – Романюк; Злотников – Бондарь, Янковский – Кухленков – Маковик; Горошко – Ефимчук, Шныркевич – Вишневский - Кирпичев; Сенько.

Штраф: 8 (Клюквин, Васильев, Урбанович, Матулевский) – 10 (Янковский, Шныркевич, командный штраф за НЧС, Бондарь, Ефмчук).