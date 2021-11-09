Андрейченко: приоритетом на ближайшую перспективу остается подготовка к конституционному референдуму

риоритетом на ближайшую перспективу остается подготовка к конституционному референдуму, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на заседании шестой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

"Рабочая группа, в состав которой вошли и парламентарии, на прошлой неделе представила главе государства доработанный проект новой Конституции. В самое ближайшее время документ будет вынесен на рассмотрение Конституционной комиссии. Это налагает особую ответственность на депутатов - членов Конституционной комиссии в плане качественной доработки текста проекта", - рассказал Владимир Андрейченко.

По его словам, к этому процессу должны активно подключиться все депутаты, ведь общественное обсуждение Конституции не за горами и в его проведении депутатскому корпусу отведена очень серьезная роль.

"Кроме того, уже сейчас необходимо осуществлять разъяснительную работу о важности самого референдума, его значении для Беларуси и для каждого гражданина нашей страны. Причем нужно продумать и формы проведения этой работы с учетом эпидемиологической ситуации, - отметил спикер. - После принятия обновленной Конституции значительно увеличатся объемы законотворческой деятельности. Поэтому за месяц с небольшим, оставшийся до завершения текущей сессии, необходимо в полном объеме реализовать все, что было нами намечено на ближайший период".

Фото Андрея Покумейко