Александр Лукашенко: надо постараться не стягивать всю страну в Минск

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул необходимость развивать населенные пункты вокруг столицы. Об этом глава государства заявил сегодня, принимая с докладом председателя Минского облисполкома Александра Турчина.

Во время встречи был поднят вопрос о предоставлении земельных участков для строительства жилья.

"Мы договорились, что в Минске будем немножко "сжимать" квадратные метры жилья. Нельзя перенаселять Минск, ибо скоро Минск встанет, как Москва, в часы пик, хотя уже и сейчас пробки есть. Но это не те пробки, что в Москве и так далее. Поэтому горький опыт наших братьев-россиян надо учитывать и постараться не стягивать всю страну в Минск", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент отметил, что в столице стали меньше возводить жилья, но это не означает, что его строительство будет приостановлено. "От этого никуда не денешься. Здесь будут нужны и трудовые ресурсы, поскольку Минск - крупный промышленный город и все-таки столица. Но значительно сократить надо, чтобы не перенаселять Минск и не создавать неудобства для жителей", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко обратил внимание, что граждане стали активно покупать земельные участки вблизи столицы. Их разбирают быстро, но есть и пустующие участки, заметил Президент. "Надо немедленно продать эти участки людям, не обижая местное население, тех, которые веками или десятилетиями жили в этих деревнях", - поручил он.