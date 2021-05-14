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8:0. С таким счетом ФК “Бобруйчанка” победил брестское “Динамо” в матче женской Высшей лиги по футболу

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8:0. С таким счетом ФК “Бобруйчанка” победил брестское “Динамо” в матче женской Высшей лиги по футболу

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