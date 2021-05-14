8:0. С таким счетом ФК “Бобруйчанка” победил брестское “Динамо” в матче женской Высшей лиги по футболу
86 0
0
0
Читайте
также
также
-
8:0. С таким счетом ФК “Бобруйчанка” победил брестское “Динамо” в матче женской Высшей лиги по футболу
-
День работников физической культуры и спорта отметили в “Бобруйск-Арене”
-
Возложения, шествие, парад: в Бобруйске торжественно отпраздновали День Победы
-
В школах Бобруйска прошли мероприятия в рамках проекта «ШАГ»
-
Красочным салютом завершилось празднование Дня Победы в Бобруйске
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости