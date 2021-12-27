31 декабря и 1 января отменяется выполнение рейсов на многих городских автобусных маршрутах
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Уважаемые бобруйчане и гости города!
31 декабря 2021г. отменяется выполнение рейсов на городских маршрутах:
по автобусным маршрутам:
|Номер маршрута
|Название остановочного пункта
|Время отправления
|1а
|Микрорайон «Западный»
|23.20 0.17
|Тепличный комбинат
|23.55 0.40
|4а
|Дзержинского
|23.20 00.20
|Тарный
|23.40 00.40
|5
|Дзержинского
|22.13 00.20
|Киселевичи
|22.30
|5б
|Дзержинского
|23.00
|Киселевичская
|23.50
|6
|Микрорайон № 6
|23.22
|Дзержинского-Парковая
|23.59
|Парковая
|0.10
|Дзержинского- Микрорайон № 6
|0.20
|Приберезинская
|0.50
|8а
|Микрорайон «Западный»
|23.30
|Дзержинского
|0.20
|11
|18-е отд. связи
|23.30
|Дзержинского-ст. Березина
|23.55
|Ст. Березина
|0.02
|Дзержинского-18-е отд. связи
|0.20
|13
|Дзержинского-Набережная
|23.25 0.20 0.55
|Набережная
|23.50 0.45 1.15
|14
|Дзержинского
|23.19 0.20
|Микрорайон «Западный»
|23.50
|16
|Дзержинского
|23.10 0.20
|Скрипочка
|23.28 0.55
|18
|Машиностроительный завод
|1.02* (*- автобус следует до автопарка)
|Микрорайон № 6
|0.18
|18а
|Машиностроительный завод
|22.13 22.46 0.24*
(*-автобус следует до автопарка)
|Приберезинская
|22.59 23.36 0.55
|18б
|Машиностроительный завод
|23.40 0.16
|Дзержинского
|23.35 0.12
|25
|Микрорайон «Западный»
|20.55 21.50
|Ледовый дворец
|21.24 22.15
|33
|Дзержинского
|22.50 23.19
|Рынок «Западный»
|23.15 23.47
по троллейбусным маршрутам:
№ 1, время отправления от о.п. «Еловики»: 22.40 22.58 23.10 23.27 23.42 23.52 0.13 0.26;
№ 2, время отправления от о.п. «Сикорского»: 22.16 22.39 22.53 23.06 23.21 23.40 0.06 0.20;
№ 3, время отправления от о.п. «Сикорского»: 23.47 23.54.
01.01.2022 отменяются рейсы по автобусным маршрутам:
|Номер маршрута
|Название остановочного пункта
|Время отправления
|1г
|Орловского
|6.15
|Микрорайон «Западный»
|6.30
|Рынок «Еловики»
|6.50
|2
|Дзержинского - Санаторий им. Ленина
|7.30 8.35
|Санаторий им. Ленина
|7.45 8.55
|Дзержинского - Новокрайняя
|8.05 9.10
|Кирова
|8.19 9.24
|4а
|Дзержинского
|6.00 6.30 7.30 8.30 9.30
|Крапивка
|6.30 7.00 8.00 9.00 10.00
|5
|Киселевичи
|6.40 7.20 8.00 8.40 9.50
|Дзержинского
|7.00 7.40 8.20 9.30
|5д
|Киселевичи
|5.15 6.00
|Дзержинского
|5.35 6.28
|6
|Дзержинского-Микрорайон № 6
|5.30 7.00
|Микрорайон № 6
|6.06 7.36
|Дзержинского-Парковая
|6.43 8.13
|Парковая
|6.53 8.23
|7
|Дзержинского
|5.45
|Пос. Березина
|6.30
|8а
|Дзержинского - Микрорайон «Западный»
|5.55 6.20 7.05 8.15 9.55 11.27 12.57 14.27 16.00
|Микрорайон «Западный»
|5.20 5.45 6.30 6.55 7.40 8.50 10.33 12.05 13.35 15.05
|Парковая
|11.20 12.50 14.20 15.53
|9
|Микрорайон «Западный»
|7.05
|11
|18-е отд. связи
|6.10 6.35 7.48 9.03
|Дзержинского-ст. Березина
|6.38 7.03 8.16 9.31
|Ст. Березина
|6.48 7.38 8.53 10.08
|Дзержинского-18-е отд. связи
|5.46 6.08 7.23 8.36
|11а
|Дзержинского-18-е отд. связи
|7.48 9.03 10.18
|18-е отд. связи – Пристань
|8.15 9.30 10.45
|Дзержинского – Пристань
|7.28 8.43 9.58
|Пристань – ст. Березина
|7.33 8.48 10.03
|Ст. Березина -18-е отд. связи
|7.38 8.53 10.08
|12
|Вокзал
|6.40 7.20 8.00 8.40 9.20 10.00 10.40 11.20 12.40
|Санаторий
|6.58 7.38 8.18 8.58 9.38 10.18 10.58 11.38 12.58
|13
|Дзержинского-Набережная
|5.30 6.00 7.15 8.30 9.45
|Набережная - Вокзал
|5.55 6.25 7.40 8.55 10.10
|Дзержинского-Вокзал
|6.20 6.50 8.05 9.20 10.35
|Вокзал - Набережная
|6.32 7.02 8.17 9.32 11.32
|13а
|Дзержинского-Светлогорская
|6.15 7.30 8.45 10.00 12.00 13.15 14.30 15.45 17.00
|Светлогорская - Вокзал
|6.45 8.00 9.15 10.30 12.30 13.45 15.00 16.15 17.30
|Дзержинского - Вокзал
|7.05 8.20 9.35 10.50 12.50 14.05 15.20 16.35 17.50
|Вокзал - Светлогорская
|7.17 8.32 9.47 11.47 13.02 14.17 15.32 16.47
|14
|Дзержинского
|5.40 6.13 6.46 7.19 8.25 9.31
|Микрорайон «Западный»
|6.13 6.46 7.19 7.52 8.58 10.02
|15а
|Микрорайон «Западный»
|5.25
|Вокзал
|5.45
|16
|Скрипочка
|6.38 7.13 8.03
|Дзержинского
|6.55 7.45
|17
|Дзержинского
|7.10 8.05 9.15 10.10
|Киселевичи
|7.35 8.30 9.40 10.35
|25
|Микрорайон «Западный»
|7.22 8.25 9.25 11.10 21.50
|Госпиталь
|7.55
|Ледовый дворец
|7.59 8.55 9.55 11.45 22.15
|30
|Дзержинского
|6.00 8.35
|Тепличный комбинат
|6.40 9.25
|31
|Орловского
|5.10 5.45 7.17 9.12
|Тепличный комбинат
|5.45 6.20 8.05 9.50
|Машиностроительный завод
|6.29
|Дзержинского
|7.05 9.00
|76
|Гоголя
|8.20 9.10 10.00
|Микрорайон № 6
|8.48 9.38 10.28
Движение автобусов маршрута № 70 отменяется.
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