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31 декабря и 1 января отменяется выполнение рейсов на многих городских автобусных маршрутах

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31 декабря и 1 января отменяется выполнение рейсов на многих городских автобусных маршрутах

Уважаемые бобруйчане и гости города!

31 декабря 2021г. отменяется выполнение рейсов на городских маршрутах:

по автобусным маршрутам:

Номер маршрутаНазвание остановочного пунктаВремя отправления
Микрорайон «Западный»23.20  0.17
Тепличный комбинат23.55  0.40
Дзержинского23.20  00.20
Тарный23.40  00.40
5Дзержинского22.13  00.20
Киселевичи22.30
Дзержинского23.00
Киселевичская23.50
6Микрорайон № 623.22
Дзержинского-Парковая23.59
Парковая0.10
Дзержинского- Микрорайон  № 60.20
Приберезинская0.50
Микрорайон «Западный»23.30
Дзержинского0.20
1118-е отд. связи23.30
Дзержинского-ст. Березина23.55
Ст. Березина0.02
Дзержинского-18-е отд. связи0.20
13Дзержинского-Набережная23.25 0.20 0.55
Набережная23.50  0.45  1.15
14Дзержинского23.19  0.20
Микрорайон «Западный»23.50
16Дзержинского23.10  0.20
Скрипочка23.28  0.55
18Машиностроительный завод1.02* (*- автобус следует до автопарка)
Микрорайон № 60.18
18аМашиностроительный завод22.13  22.46  0.24*

(*-автобус следует до автопарка)

Приберезинская22.59  23.36  0.55
18бМашиностроительный завод23.40  0.16
Дзержинского23.35 0.12
25Микрорайон «Западный»20.55  21.50
Ледовый дворец21.24  22.15
33Дзержинского22.50  23.19
Рынок «Западный»23.15  23.47

по троллейбусным маршрутам:

№ 1, время отправления от о.п. «Еловики»: 22.40  22.58  23.10  23.27  23.42  23.52  0.13  0.26;

№ 2, время отправления от о.п. «Сикорского»: 22.16  22.39  22.53  23.06  23.21  23.40  0.06  0.20;

№ 3, время отправления от о.п. «Сикорского»: 23.47  23.54.

 

01.01.2022 отменяются рейсы по автобусным маршрутам:

 

Номер маршрутаНазвание остановочного пунктаВремя отправления
Орловского6.15
Микрорайон «Западный»6.30
Рынок «Еловики»6.50
2Дзержинского - Санаторий им. Ленина7.30  8.35
 Санаторий им. Ленина7.45  8.55
 Дзержинского - Новокрайняя8.05  9.10
 Кирова8.19  9.24
Дзержинского6.00  6.30  7.30  8.30  9.30
Крапивка6.30  7.00  8.00  9.00  10.00
5Киселевичи6.40  7.20  8.00  8.40   9.50
Дзержинского7.00  7.40  8.20  9.30
Киселевичи5.15  6.00
Дзержинского5.35  6.28
6Дзержинского-Микрорайон            № 65.30  7.00
Микрорайон № 66.06  7.36
Дзержинского-Парковая6.43  8.13
Парковая6.53  8.23
7Дзержинского5.45
Пос. Березина6.30
Дзержинского - Микрорайон «Западный»5.55  6.20  7.05  8.15  9.55 11.27  12.57  14.27  16.00
Микрорайон «Западный»5.20  5.45 6.30  6.55  7.40 8.50  10.33  12.05  13.35 15.05
Парковая11.20  12.50  14.20  15.53
9Микрорайон «Западный»7.05
1118-е отд. связи6.10  6.35  7.48  9.03
Дзержинского-ст. Березина6.38  7.03  8.16  9.31
Ст. Березина6.48  7.38  8.53  10.08
Дзержинского-18-е отд. связи5.46  6.08  7.23  8.36
11аДзержинского-18-е отд. связи7.48  9.03  10.18
18-е отд. связи – Пристань8.15  9.30  10.45
Дзержинского – Пристань7.28  8.43  9.58
Пристань – ст. Березина7.33  8.48  10.03
Ст. Березина -18-е отд. связи7.38  8.53  10.08
12Вокзал6.40   7.20  8.00  8.40  9.20  10.00  10.40  11.20  12.40
Санаторий6.58  7.38  8.18  8.58  9.38  10.18  10.58  11.38  12.58
13Дзержинского-Набережная5.30  6.00  7.15  8.30  9.45
Набережная - Вокзал5.55  6.25  7.40  8.55  10.10
Дзержинского-Вокзал6.20  6.50  8.05  9.20  10.35
Вокзал - Набережная6.32  7.02  8.17  9.32  11.32
13аДзержинского-Светлогорская6.15  7.30  8.45  10.00  12.00  13.15  14.30  15.45  17.00
Светлогорская - Вокзал6.45  8.00  9.15  10.30  12.30  13.45  15.00  16.15  17.30
Дзержинского - Вокзал7.05  8.20  9.35  10.50  12.50  14.05  15.20  16.35  17.50
Вокзал - Светлогорская7.17  8.32  9.47  11.47  13.02  14.17  15.32  16.47
14Дзержинского5.40  6.13  6.46  7.19  8.25 9.31
Микрорайон «Западный»6.13  6.46  7.19  7.52  8.58 10.02
15аМикрорайон «Западный»5.25
Вокзал5.45
16Скрипочка6.38  7.13  8.03
Дзержинского6.55  7.45
17Дзержинского7.10  8.05 9.15  10.10
Киселевичи7.35 8.30 9.40  10.35
25Микрорайон «Западный»7.22  8.25  9.25  11.10  21.50
Госпиталь7.55
Ледовый дворец7.59  8.55  9.55  11.45  22.15
30Дзержинского6.00  8.35
Тепличный комбинат6.40  9.25
31Орловского5.10  5.45  7.17  9.12
Тепличный комбинат5.45  6.20  8.05  9.50
Машиностроительный завод6.29
Дзержинского7.05  9.00
76Гоголя8.20  9.10  10.00
Микрорайон № 68.48  9.38  10.28

 

Движение автобусов маршрута № 70 отменяется.

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