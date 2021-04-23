24 апреля в Бобруйске состоится городской субботник

В целях наведения порядка и благоустройства на территории г.Бобруйска 24 апреля состоится городской субботник.

Организации города приведут в надлежащее санитарное состояние собственные, прилегающие и закрепленные территории.

В ходе субботника также проведут санитарную уборку на объектах ведомственного жилищного фонда, внутридомовых территориях, наведут порядок на территориях строительных площадок, потребительских гаражно-строительных кооперативов, территории Бобруйской крепости.

Заработанные на рабочих местах в день проведения городского субботника денежные средства в объемах, определяемых работниками, в том числе работниками, деятельность которых не связана с производством продукции (работ), оказанием платных услуг, в добровольном порядке перечисляются на отдельный текущий счет Бобруйского городского исполнительного комитета, открытый в учреждении банка: расчетный счет BY 60 АКВВ 3641 0838 6027 9710 0000 в ОАО «АСБ «Беларусбанк» ЦБУ № 703 города Бобруйска, БИК банка: АКВВBY2Х УНП 700060233. Получатель - Бобруйский горисполком, назначение платежа - за городской субботник, согласно распоряжению председателя Бобруйского городского исполнительного комитет.

Денежные средства будут направлены на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации, завершение проектирования по объекту «Восстановление земляных укреплений и реставрация фортификационных сооружений памятника архитектуры 2-ой категории «Бобруйская крепость» с выделением первого этапа: 3-й полигон и текущему ремонту историко-культурной ценности 2-й категории «Бобруйская крепость».