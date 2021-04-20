22 апреля состоится внеочередной созыв сессии Бобруйского городского Совета депутатов
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22 апреля 2021 г. в 10.00 состоится 30-я внеочередная сессия Бобруйского городского Совета депутатов 28-го созыва (пл. Ленина, 1, зал заседаний, 7 этаж).
Начало регистрации в 09:30.
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