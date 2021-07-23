12-летняя велосипедистка травмирована в Бобруйске

В Бобруйске в результате ДТП травмирована юная велосипедистка. Авария произошла 22 июля в 17.20 на перекрестке улиц Гоголя и Крылова.

Как сообщили в УГАИ УВД облисполкома, 12-летняя местная жительница, пересекавшая проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на велосипеде, столкнулась с автомобилем Volkswagen Golf в составе с прицепом.

Девочка с травмами госпитализирована.

- Юным велосипедистам на своем двухколесном транспорте можно передвигаться только в сопровождении взрослых. Выезд на дорогу и самостоятельные поездки разрешены только детям старше 14 лет. Велолюбители, которые не достигли этого возраста, должны ехать только рядом с родителями, - наминают в ГАИ.

По материалам Mogilevnews.by