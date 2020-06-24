Японские ученые нашли новое средство против болезни Альцгеймера

Выделенная молекула содержит только две аминокислоты — тирозин и пролин. Испытания на мышах показали, что она — единственное соединение, которое может без изменений перенестись из желудка в мозг и преодолеть гематоэнцефалический барьер. Эту молекулу вводили мышам до и после введения вещества, симулирующего болезнь Альцгеймера, в течение нескольких дней.

В результате мыши, которые употребляли фрагмент этого белка с кормом, показали лучший результат, чем те, которые получали вещество, индуцирующее ухудшение памяти. Аминокислоты положительно повлияли как на долговременную, так и на кратковременную память.

При этом ученые отметили, что пользу этого соединения для человека необходимо подтвердить в дальнейших исследованиях с участием людей.