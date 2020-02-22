Взрыв газа произошел в жилом доме в Ростовской области РФ, погибли два человека
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Два человека погибли при взрыве газа в одной из квартир трехэтажного дома в Азове Ростовской области Российской Федерации, еще один пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Пострадавшая женщина госпитализирована и находится в реанимации. У нее множественные травмы. Эвакуированные жильцы находятся в пунктах временного размещения.
Пожарные ликвидировали открытое горение. Несущие конструкции не обрушились. Возбуждено уголовное дело.
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