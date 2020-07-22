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Здоровье

В Беларуси снижается смертность от заболеваемости злокачественными опухолями

belta.by 58 0

В Беларуси снижается смертность от заболеваемости злокачественными опухолями

В Беларуси снижается смертность от заболеваемости злокачественными опухолями. Об этом шла речь на встрече министра здравоохранения Владимира Караника с руководителем РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова доктором медицинских наук Сергеем Поляковым, его заместителем доктором медицинских наук Сергеем Красным и директором биотехнологической компании из Бостона CureLab Oncology, Inc. Алексом Шнейдером.

"Если взять соотношение заболеваемости злокачественными опухолями к смертности, еще 20 лет назад этот показатель достигал 65%, сейчас - чуть выше 30%. То есть две трети пациентов справляются с недугом и продолжают жить дальше", - отметил Владимир Караник.

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