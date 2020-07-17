Председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц встретился с бобруйчанами
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Встреча с бобруйчанами прошла сегодня во Дворце искусств.
- Лучше нашей страны нигде не сыскать, как бы кому-то не нравилось, - высказал свое мнение Леонид Константинович во время выступления. - Беларусь крепко стоит на политической карте мира. Мы живем в соответствии с нашими искренними убеждениями - честностью и открытостью. Этим и надо дорожить. Поднимать и развивать. Только от нашего голоса зависит то, как мы будем жить, и то, какую страну мы продолжим с вами строить.
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