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Общество

Председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц встретился с бобруйчанами

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Председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц встретился с бобруйчанами

Встреча с бобруйчанами прошла сегодня во Дворце искусств.

- Лучше нашей страны нигде не сыскать, как бы кому-то не нравилось, - высказал свое мнение Леонид Константинович во время выступления. - Беларусь крепко стоит на политической карте мира. Мы живем в соответствии с нашими искренними убеждениями - честностью и открытостью. Этим и надо дорожить. Поднимать и развивать. Только от нашего голоса зависит то, как мы будем жить, и то, какую страну мы продолжим с вами строить.

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