Председатель Бобруйского горисполкома поздравил с 75-летием Великой Победы участницу войны Антонину Богданову

Еще один праздничный визит. Председатель Бобруйского горисполкома Александр Студнев и председатель городского Совета депутатов Михаил Желудов навестили участницу Великой Отечественной войны Антонину Богданову.

Когда началась война, ей было 17 лет. В первые дни боевых действий немецко-фашистские захватчики уничтожили родительский дом, и Антонина попала в партизанский отряд. После освобождения Смоленской области она продолжила службу в секретной части «Смерш».

Награждена Орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. После войны 18 лет отработала на Бобруйском кожевенном комбинате. В этом году Антонине Андреевне исполнилось 97 лет. У нее двое сыновей, семь внуков и четыре правнука.