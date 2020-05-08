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75 лет Великой Победы

Председатель Бобруйского горисполкома поздравил с 75-летием Великой Победы участницу войны Антонину Богданову

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Председатель Бобруйского горисполкома поздравил с 75-летием Великой Победы участницу войны Антонину Богданову

Еще один праздничный визит. Председатель Бобруйского горисполкома Александр Студнев и председатель городского Совета депутатов Михаил Желудов навестили участницу Великой Отечественной войны Антонину Богданову.

Когда началась война, ей было 17 лет. В первые дни боевых действий немецко-фашистские захватчики уничтожили родительский дом, и Антонина попала в партизанский отряд. После освобождения Смоленской области она продолжила службу в секретной части «Смерш».

Награждена Орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За победу над Германией» и  юбилейными медалями. После войны 18 лет отработала на Бобруйском кожевенном комбинате. В этом году Антонине Андреевне исполнилось 97 лет. У нее двое сыновей, семь внуков и четыре правнука.

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