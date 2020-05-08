Поздравление председателя Бобруйского горисполкома с Днем Победы

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!

Дорогие бобруйчане!

Сердечно поздравляю вас с праздником, который подарил нам мир, счастье и благополучие, – Днем Великой Победы.

Сколько бы лет ни отделяло нас от победного мая 1945 года, он навсегда останется символом героизма и беззаветной любви к Родине.

Благодаря самоотверженности и безграничной силе духа наш народ в самой страшной войне отстоял свои свободу и независимость. Суровые итоги Великой Отечественной и сегодня наполняют наши сердца болью и горечью, но одновременно глубокой благодарностью за великий подвиг и мужество.

Мы чтим героизм и бесстрашие защитников Отечества, которые верили в победу, доблестно сражались за Родину.

С особой теплотой я обращаюсь к нашим ветеранам, труженикам тыла, блокадникам – всем, кто пережил страшные военные годы, каждый день приближая Великую Победу. Земной вам поклон за все, что вы сделали для фронта, для победы, для восстановления и развития страны, укрепления ее независимости, для благополучной и мирной жизни грядущих поколений. Достойно пройдя дорогами войны, преодолев все выпавшие на вашу долю невзгоды, беды и лишения, вы оставили потомкам ценнейшее наследство – память о своих великих деяниях и веру в безграничные силы нашего народа. Вам мы обязаны всем – жизнью, свободой, счастьем наших детей.

Мы отдаем дань памяти всем, кто не вернулся с войны, скорбим о ветеранах, которые ушли от нас в мирное время. Вечная память героям! И пусть никто не будет забыт и ничто не будет забыто.

Время летит быстро, но память о Великой Отечественной войне никогда не станет для нас просто историей. Великая Победа объединяет поколения, служит примером стойкости и патриотизма для молодежи, вдохновляет на созидание. Сохранить память о подвиге нашего народа – это исторический долг перед прошлым и будущим.

От всей души желаю вам, дорогие ветераны, и всем жителям Бобруйска здоровья, счастья, мира, добра, благополучия и всего самого лучшего!

Александр Студнев, председатель Бобруйского городского исполнительного комитета.